Les aidants-proches dévoilent 10 revendications prioritaires en vue des élections

Les associations francophones représentatives des aidants-proches ont remis mercredi leur mémorandum à six partis francophones. Elles y indiquent leurs revendications pour les prochaines élections fédérales et régionales du 9 juin 2024, dans l'optique de soutenir les personnes qui viennent en aide à un proche en déficit d'autonomie.

Si une loi en vigueur depuis 2020 permet à près de 30.000 personnes d'être reconnues comme aidants-proches, dont 13.000 bénéficient de droits sociaux liés à ce statut, une enquête de Sciensano de 2018 rapporte que plus d'un million de Belges ont déjà aidé un proche en situation de dépendance médicale ou sociale. Parmi eux, ils sont plus d'un sur dix à y consacrer plus de 20 heures par semaine.

Face à ce constat, les ASBL Aidants Proches Wallonie, Bruxelles et Jeunes & Aidants Proches se sont unies pour rédiger un mémorandum reprenant les revendications à destination du monde politique dans la perspective des prochaines élections fédérales et régionales.