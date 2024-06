Les aidants-proches plus exposés aux maladies chroniques et à la précarité

Les aidants-proches, qui prodiguent de l'aide et des soins à des personnes en perte d'autonomie, sont plus exposés à des maladies chroniques, à la dépression et à la précarité. C'est ce qui ressort d'une étude menée par les Mutualités libres auprès de 10.000 aidants-proches. L'organisme appelle à des actions concrètes pour soutenir ces personnes, estimées entre un et deux millions en Belgique.