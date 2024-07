Les anciens frondeurs de LFI rejoignent le groupe écologiste à l'Assemblée

Les cinq anciens députés "frondeurs" de La France insoumise - Clémentine Autain, Alexis Corbière, Hendrik Davi, François Ruffin et Danièle Simonnet - siégeront dorénavant avec le groupe écologiste à l'Assemblée nationale, a appris l'AFP lundi auprès de Clémentine Autain et Cyrielle Chatelain.

"Nous avions un objectif commun de création d'un groupe plus large avec les députés communistes et ultramarins. Ce projet n'a pas pu voir le jour et nous remercions les députés écologistes et Génération.s de nous accueillir chaleureusement", a déclaré Clémentine Autain.