Les Belges perdent toujours plus de temps dans les embouteillages, selon la FEB

Entre le 1er janvier et le 1er juillet derniers, les automobilistes belges ont passé en moyenne 6 minutes et 32 secondes par jour à l'arrêt dans les embouteillages, ce qui représente 39 heures et 75 minutes perdues par an. Comparé à la même période en 2023, cela marque une augmentation de 3%. Ces chiffres émanent du Belgian Mobility Dashboard de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), annonce celle-ci dans un communiqué mercredi.