Les bénéfices des entreprises du CAC 40 progressent en 2023

Les bénéfices des entreprises du CAC 40 ont résisté aux craintes de récession en 2023 et dépassent déjà ceux de 2022, selon un décompte de l'AFP qui montre la grande forme du luxe et de l'automobile.

Et avec cela, un "tassement des chiffres d'affaires" et des marges, mais sans "contraction très forte" et toujours "à des niveaux très élevés", résume à l'AFP Emmanuel Cau, responsable de la stratégie actions de Barclays.

Alors que l'économie a vacillé, les bénéfices sont "moins pires que prévu", ajoute-t-il.

Pour M. Chaar, cette bonne tenue prouve que "les fondamentaux du secteur privé sont rentrés dans ces trois années avec une certaine solidité".