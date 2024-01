Les dégâts du cyclone Belal à la Réunion évalués à 100 millions d'euros

Ce cyclone qui a traversé l'île de l'océan Indien le 15 janvier avec des vents dépassant les 250 km/h "a occasionné au total 42.100 sinistres", a précisé la fédération professionnelle dans un communiqué, notant que les assureurs étaient "pleinement mobilisés aux côtés de leurs assurés".

Belal a causé la mort de quatre personnes, avec "d'importantes rafales de vent, des précipitations intenses engendrant des crues de nombreux cours d'eau et une forte houle", a-t-elle rappelé. Les dégâts, finalement moins catastrophiques que ce que redoutaient la population et les autorités, ont principalement été recensés au nord et à l'est du département.