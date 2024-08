Les dirigeants du Pacifique réunis en sommet à "un moment crucial" pour la région

Un chœur ainsi que les élèves d'une école de danse en habits traditionnels ont accueilli les dirigeants conviés au sommet, organisé jusqu'à vendredi dans la capitale, Nuku'alofa.

"Nous nous rassemblons à un moment crucial dans l'histoire de notre région (...) Nous sommes en première ligne de la bataille contre le changement climatique", a déclaré le secrétaire général du FIP, Baron Waqa, de l'île de Nauru.

Le FIP regroupe 18 Etats et territoires associés, dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Beaucoup de ses membres sont aujourd'hui menacés d'anéantissement pur et simple par la montée du niveau de l'océan due au réchauffement climatique. Un pays comme les Tuvalu (point culminant: 4,6 mètres) pourrait ainsi disparaître sous les flots d'ici trente ans.