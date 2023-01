Les douaniers britanniques annoncent quatre jours de grève pendant les vacances de février

(Belga) Les douaniers britanniques en Angleterre et en France vont faire grève pendant quatre jours lors des vacances scolaires de février, a annoncé mardi un syndicat les représentant, laissant présager des perturbations pour les voyageurs prévoyant de traverser la Manche.

Quelque "1.000 officiers de la Border Force à Douvres, Calais, Coquelles et Dunkerque font faire grève pendant quatre jours pendant les vacances scolaires", du 17 au 20 février, a annoncé le syndicat PCS dans un communiqué. L'annonce intervient alors que le Royaume-Uni se prépare mercredi à la plus importante journée de grèves depuis une décennie. Des enseignants aux cheminots en passant par les fonctionnaires, jusqu'à un demi-million de personnes pourraient débrayer pour réclamer des hausses de salaire dans un pays en proie à la crise économique. Le secrétaire général du syndicat PCS, Mark Serwotka, a estimé dans le communiqué que "les grèves annoncées aujourd'hui au sein de la Border Force vont avoir des conséquences pour les gens qui rentrent de vacances". "Si le gouvernement a fait appel à des militaires sans formation pour remplacer nos agents hautement qualifiés dans les aéroports à Noël, il ne pourra pas le faire en France", a-t-il affirmé. Selon lui, "la responsabilité de ces grèves incombe aux ministres qui refusent de mettre plus d'argent sur la table". En décembre, quelque 1.200 militaires avaient été mobilisés au Royaume-Uni pour remplacer des ambulanciers et le personnel de la police aux frontières en grève. (Belga)