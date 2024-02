Les écoles fermées en Polynésie française en raison de pluies torrentielles

Les fortes pluies ont fait sortir de leur lit de nombreux cours d'eau et ont causé des éboulements et chutes d'arbre dans l'archipel des îles Sous-le-Vent et celui des îles du Vent, le plus peuplé, où se situent Tahiti et Moorea.

Lundi matin (en soirée à Paris), les secours avaient procédé à "une centaine d'interventions", selon la directrice de cabinet du haut-commissaire de la République, Emilia Havez. Aucune victime n'avait été déplorée.