Les employés souffrant de troubles mentaux peinent à s'insérer sur le marché du travail

Bien que les entreprises accordent de plus en plus d'attention à la santé mentale de leurs travailleurs, près de la moitié des employeurs restent convaincus que les employés souffrant de troubles mentaux peuvent avoir un impact négatif sur le moral de leurs collègues, selon cette enquête menée auprès de 2.500 personnes. À la fin de l'année 2022, pas moins de 125.700 Belges étaient en arrêt maladie depuis au moins un an en raison de troubles mentaux.

Parmi les personnes interrogées, 28% ont déjà souffert de troubles liés au stress, 21% de dépression, 19% de burn-out et 17% de troubles anxieux.