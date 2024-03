Les employeurs demandent le retrait de l'outil d'enregistrement des formations

Dans une déclaration commune, les fédérations patronales disent attacher une grande importance à l'apprentissage durant la carrière mais considèrent que l'outil "n'apporte aucune valeur ajoutée pour parvenir à une véritable culture de la formation". Elles se plaignent d'une préparation insuffisante et incomplète, d'ambiguïtés non clarifiées, du "succès très relatif" du projet pilote et du peu de retour aux partenaires sociaux.

Elles indiquent également qu'il s'agit d'une obligation administrative supplémentaire "irréalisable" pour les chefs d'entreprise. "Il n'y a aucune proportionnalité entre les efforts et les résultats", ajoutent-elles. "Indépendamment de la nécessité ou non d'un instrument de contrôle des formations, la hâte avec laquelle le projet est mis en place, dans la précipitation et sans être mûrement réfléchi, ne se justifie nullement et est inédite."

Les organisations d'employeurs prônent un report de l'entrée en vigueur de la loi et le développement d'un projet pilote "digne de ce nom" pour résoudre les problèmes soulevés.