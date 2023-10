Les fondations en bois d'une route médiévale découvertes à Lierre

Les vestiges d'une route du 15e siècle, comme dans le cas de cette découverte, sont bien plus rares que ceux de chemins romains, qui sont pourtant plus anciens. "Les Romains se servaient des pierres alors qu'au Moyen Âge, des matériaux plus poreux étaient utilisés", explique le bourgmestre.

La route en question se trouve sous une rue actuelle, qui semble donc être utilisée depuis des siècles. "Nous le savions déjà grâce aux cartes de l'époque mais nous ne nous attendions pas à en retrouver des vestiges", souligne M. Verwaest. "Cela peut être aussi dû au fait que les premiers travaux d'assainissement ici, en 1930, ont été réalisés à côté de la route et non en dessous."