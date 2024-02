Les JO-2024 en pointillé d'Ysaora Thibus après son contrôle antidopage anormal

Au lendemain du dévoilement de ces disques d'or, d'argent et de bronze qu'elle convoitait tant, la tireuse de 32 ans, vice-championne olympique par équipes à Tokyo, est plongée dans la "sidération" et les tourments juridiques.

Une immense chance de médaille s'est peut-être évaporée avant même les JO-2024. Visage de l'escrime française, la fleurettiste Ysaora Thibus se retrouve suspendue après un contrôle antidopage anormal annoncé vendredi, à six mois des Jeux.

Un contrôle antidopage intervenu Le 14 janvier, jour où elle a obtenu l'argent par équipes au Challenge international de Paris (CIP), a produit un "résultat d'analyse anormal", selon un communiqué de la Fédération française d'escrime annonçant sa suspension vendredi.

"Je nie avec la plus grande fermeté m'être jamais administrée la moindre substance dopante. Les résultats négatifs des dizaines de contrôles subis cette année, comme toutes les autres, en témoignent", a réagi la Guadeloupéenne via un communiqué diffusé par son avocate Joëlle Monlouis ne précisant pas la substance en cause.

"A 169 jours des Jeux olympiques à Paris qui constituent le rêve de ma vie de femme et d'athlète, chacun comprendra que cette information a d'abord créé chez moi et tous ceux qui veillent à ma préparation un effet de sidération", livre la championne du monde 2022.