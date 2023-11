Les maires des communes inondées dans le Pas-de-Calais très sollicités: "J'ai plus de 200 maisons touchées"

La décrue semble enfin amorcée dans le Pas-de-Calais. Le département français est toujours en vigilance orange. Certains villages sons sous eaux depuis plus d'une semaine et les maires sont particulièrement sollicités.

Norbert Magnier et tous les habitants sont dévastés. C’est la quatrième fois que la boue envahit la commune française en une semaine. "On se dit que cela fait 15 ans qu’on est là, ça fait 2 ans qu’on rénove. On a fini le 27 octobre et en 30 minutes, c’était terminé", déplore une sinistrée.

"On peut entrer chez vous pour voir ?", demande Norbert Magnier, le maire de Frencq, dans le Pas-de-Calais. Il fait alors le tour des maisons après la nouvelle crue ce mardi. "J’ai plus de 200 maisons qui sont touchées sur 400. C’est impensable", indique-t-il avec émotion.

"On arrive à voir la boue à l’intérieur"

Pour accéder à la maison voisine, il est difficile d’avancer tant la gadoue est partout."On arrive à voir la boue à l’intérieur. Vous voyez la hauteur", observe le maire à travers la vitre. Les habitants logent à l’hôtel depuis 8 jours.

Cette petite commune située dans une cuvette reçoit l’eau de tous les villages inondés un peu plus haut. Les rues se transforment dès lors en rivières et les pièges sont partout. Pour Norbert Magnier, cette situation est inédite. C’est du jamais-vu dans l’histoire de la commune. Elizabeth, une habitante, vient l’interpeller. Elle cherche une pompe pour ses vaches qui se trouvent les pattes dans l’eau. "On passe notre temps à enlever la paille mouillée, mettre de la paille sèche et on recommence. Aussitôt que cela recommence, on répète l’opération. Mon mari a fait ça pendant 8 jours", explique-t-elle. Dans d’autres fermes, certains animaux sont morts noyés, emportés par la puissance du torrent.