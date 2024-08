Les marchés financiers mondiaux s'affolent du risque de récession aux Etats-Unis

"Le chaos règne sur les marchés financiers", commente Stephen Innes, analyste de SPI AM, et "l'élément déclencheur" a été le "rapport sur l'emploi américain" publié vendredi, qui a montré un ralentissement plus net que prévu du marché de l'emploi américain.

Le taux de chômage en juillet a notamment augmenté à 4,3%.

Les trois principaux indices de Wall Street ont chuté à l'ouverture: le Nasdaq dévissait de 3,10% vers 14H00 GMT (16H00 à Paris), emporté par le repli des géants technologiques américains. L'indice élargi S&P 500 tombait aussi de 2,48% et le Dow Jones de 2,11%.

En Europe, Paris abandonnait 1,41%, Londres 2,25%, Francfort 1,89%, Amsterdam 2,63% et Milan 2,07%