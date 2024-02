Les métros ne s'arrêteront plus en cas de malaise d'un voyageur, mais les conducteurs ne sont pas tous d'accord

"Quand quelqu'un s'évanouit dans le métro, au lieu de le sortir de la rame pour le faire respirer, on le garde comme s'il avait eu un choc d'accident de la route, on le met en PLS (position latérale de sécurité), on arrête la rame et on attend que les secours arrivent", a-t-elle précisé.

Désormais, "pour les malaises voyageurs nous n'arrêterons plus les rames de métro" et les personnes pourront être déplacées sur le quai en attendant les secours, s'est-elle réjouie.

Le Samu de Paris et les sapeurs-pompiers de Paris ont eux même approuvé ce changement de doctrine, a confirmé à l'AFP Patrick Pelloux, médecin urgentiste au Samu de Paris.