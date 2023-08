Les parents du petit Emile s'expriment pour la première fois dans un magazine chrétien: "Ce sont eux qui nous ont contactés"

La disparition du petit Emile continue d'inquiéter toute la France. Ce petit garçon a disparu le 8 juillet 2023 dans le hameau du Haut-Vernet sur la commune du Vernet des Alpes-de-Haute-Provence et n'a plus donné de signe de vie depuis.

Au cœur de l'enquête, les parents de l'enfant ont bien sûr été entendu par la police. Pour la première fois, ils ont aussi décidé de s'exprimer publiquement dans la revue "Famille Chrétienne". Le rédacteur en chef, Samuel Pruvot, est revenu sur les coulisses de cette interview.

"La genèse est assez simple, elle est d'abord complètement imprévue. On suivait, comme beaucoup de confrères, cette affaire et on n'avait pas d'éléments décisifs, ni dans un sens ni dans l'autre. En fait, c'est la famille qui a contacté “Famille chrétienne” et qui m'a contacté en disant que, après un mois de silence et quel silence ils avaient décidé de parler", explique-t-il.