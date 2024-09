Les Premiers ministres de la Ve République en dix records

Le pionnier, le recordman de longévité, la première femme, le plus jeune, les futurs présidents... Panorama en dix records des 26 Premiers ministres de la Ve République, Michel Barnier, nommé jeudi, devenant le locataire de Matignon le plus âgé.

Bernard Cazeneuve, dernier Premier ministre de François Hollande (2016-2017), n'est quant à lui resté que cinq mois et quatre jours, soit le séjour le plus court à Matignon.

- Cazeneuve, le plus bref -

Georges Pompidou, qui a succédé à Michel Debré en 1962, détient le record de longévité à Matignon. Il y est resté six ans, deux mois et 26 jours.

Gabriel Attal, resté six mois et sept jours jusqu'à la démission de son gouvernement le 16 juillet dernier, n'est pas passé loin de lui ravir ce titre. Il aura en revanche été le Premier ministre démissionnaire à assurer le plus longtemps les affaires courantes, 51 jours au total.

- Cresson, la première femme -

Edith Cresson, première femme à occuper le poste (1991-1992), n'a dirigé le gouvernement que 10 mois et 18 jours, sous le deuxième septennat de François Mitterrand.

Il faudra attendre 30 ans pour qu'une deuxième femme, Elisabeth Borne, accède à Matignon en mai 2022.

- Chirac, le premier énarque -

Nommé en 1974 par Valéry Giscard-d'Estaing, lui-même premier énarque à l'Elysée, Jacques Chirac est le premier locataire de Matignon à avoir fait ses classes à l'Ecole nationale d'administration. Les précédents Premiers ministres étaient nés trop tôt pour avoir pu fréquenter l'ENA, créée en 1945.