Les prestataires RH plaident également pour un refinancement des titres-services

Federgon, la fédération des prestataires de services RH, demande au prochain gouvernement de consacrer davantage d'argent au système des titres-services. "Si le prochain gouvernement n'ose pas prendre de mesures, le suivant ne pourra plus rien faire", prévient la coupole, en réaction à un appel lancé jeudi en ce sens par plusieurs organisations de la société civile.

La fédération recycle une revendication déjà portée en septembre par les employeurs du secteur, d'augmenter le montant qu'ils perçoivent de cinq euros. Deux euros seraient destinés à l'encadrement RH et la formation, deux euros à la rentabilité des entreprises et un euro aux conditions salariales et de travail.

Cette proposition avait été accueillie froidement par les ministres compétents, la ministre wallonne de l'Emploi, Christie Morreale, rétorquant notamment que la Wallonie ne dépensera pas d'argent public pour financer les dividendes des entreprises de titres-services.