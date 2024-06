Les salariés de Marianne ne s'opposent pas au rachat de l'hebdomadaire par Stérin

A la question "la rédaction doit-elle s'opposer au rachat par Pierre-Edouard Stérin, quelles que soient les garanties d'indépendance obtenues" auprès de ce dernier, 60,3% des votants ont répondu "non", et 39,7% "oui".

Depuis, "on a obtenu des avancées significatives", a déclaré à l'AFP le président de la société des rédacteurs de Marianne, Hadrien Mathoux, citant "l'approbation par la rédaction de son directeur et la représentation significative de la rédaction au sein du futur conseil d'administration".

Dans la foulée, les salariés de Marianne avaient demandé à "être associés au plus vite au processus", jugeant insuffisantes les conditions imposées par CMI pour le rachat.

"Le vote d'aujourd'hui n'est en aucun cas une adhésion à Pierre-Edouard Stérin", a insisté auprès de l'AFP un journaliste de Marianne opposé au rachat, sous couvert d'anonymat.

"Le profil" de ce catholique et libéral revendiqué, qui conteste les accointances avec l'extrême droite que lui prêtent certains portraits de presse, "va à l'encontre de l'histoire même de Marianne", abonde une collègue.

C'est "quelqu'un qui porte la religion comme un projet politique", s'inquiète le journaliste, qui compte partir après le rachat, comme sa collègue, et prédit de nombreux départs et ce, même si l'ancien ministre et entrepreneur Arnaud Montebourg est pressenti pour présider le futur conseil d'administration de l'hebdomadaire.

Un autre prétendant à Marianne, Jean-Martial Lefranc, entrepreneur de 62 ans, entend se positionner comme une option alternative à Pierre-Edouard Stérin.

Mais "il faut qu'il démontre qu'il a la surface financière suffisante" et qu'il "n'y aura pas de licenciements" pour obtenir le soutien de la rédaction, prévient la journaliste interrogée par l'AFP.