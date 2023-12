Les supermarchés français devront informer les consommateurs en cas de "shrinkflation"

Le gouvernement français veut obliger les supermarchés et hypermarchés à informer les consommateurs en cas de "shrinkflation", a-t-il été révélé vendredi par BFM Business. Cet anglicisme, contraction des mots "inflation" et "to shrink" (rétrécir, en anglais), consiste à masquer la hausse des prix en réduisant les quantités vendues.