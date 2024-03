Les syndicats ont mené une action au dépôt Decathlon de Willebroek

"Depuis l'été dernier, une trentaine de personnes ont déjà été licenciées", poursuit M. Marin. ""Il s'agit principalement de personnes qui ont participé aux grèves. Nos délégués sont également sous pression: on leur propose de partir avec six mois de salaire, et ceux qui refusent sont sanctionnés par six jours de suspension sans solde, par exemple".