Les "taxis volants" ne circuleront pas à Paris pendant les Jeux, faute de certification

Le gestionnaire d'aéroports Groupe ADP et la start-up aéronautique allemande Volocopter visent désormais un vol "d'ici à la fin de l'année" depuis une plateforme flottant sur la Seine à Paris. Ils prévoient d'organiser des démonstrations avec un prototype, sans passager, jeudi et dimanche à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École, au sud-ouest de Paris.

La certification du Volocity, l'engin conçu et fabriqué par Volocopter, a subi un "décalage de quelques semaines" lié à ses moteurs, a expliqué Edward Arkwright, le directeur général exécutif du Groupe ADP, qui gère des aéroports et aérodromes de la région parisienne, dont Paris-Charles-de-Gaulle et Orly.