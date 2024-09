Les toits végétalisés: une solution pour réguler les eaux de pluie

Conséquences: les rues sont plus chaudes, moins humides et le risque d'inondation grandit.

"On l'utilise directement lorsqu'elle tombe, ou via des récupérateurs d'eau", explique Jean-Julien, 68 ans, bénévole de l'association, dont le jardin partagé sur le toit d'un gymnase permet aux particuliers de cultiver fruits et légumes en plein 20e arrondissement parisien.

- Stocker l'eau -

"Le toit végétalisé est avant tout un moyen de stocker l'eau" explique Hervé Andrieu, hydrologue retraité, "plus il est épais plus on stocke d'eau".

Les toits verts se décomposent en trois catégories. Les extensifs avec une très faible profondeur de 10 cm, qui accueillent des plantes grasses et qui ne demandent pas d'entretien.

Les semi-intensifs où l'on peut faire pousser du gazon et des arbustes pouvant faire jusqu'à 30 cm d'épaisseur.

Et les intensifs, les plus profonds, entre 30 cm et 1 m où peuvent même pousser des arbres et sur lesquels on peut se déplacer librement.