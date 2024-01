L'Espagne veut empêcher l'accès des mineurs aux sites pornographiques

Le gouvernement espagnol a annoncé mardi qu'il développait une technologie basée sur la vérification de l'âge afin d'empêcher l'accès des mineurs aux sites pornographiques et qu'il préparait un projet de loi sur le sujet.

Cette initiative intervient dans un contexte de hausse des cas de violences sexuelles commises par des mineurs en Espagne, autorités et experts mettant en cause l'impact de l'accès croissant d'enfants de plus en plus jeunes à des sites pornographiques.