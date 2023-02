L'Etat "tend la main" aux Corses, un quart de siècle après l'assassinat du préfet Erignac

Un quart de siècle après l'assassinat du préfet Claude Erignac, "il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse" et le gouvernement a tendu lundi "la main" aux Corses par la voix de son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Le soir du 6 février 1998, Claude Erignac décédait sous les balles d'un tueur qui lui avait tiré dans le dos, dans une rue d'Ajaccio, alors qu'il se rendait à pied au théâtre.

Lundi, les commémorations pour marquer le 25e anniversaire de cet assassinat se sont tenues à Ajaccio, en présence de Gérald Darmanin, sur le lieu du crime devenu une place du souvenir.

"Il nous appartient d'écrire une nouvelle page. Vingt-cinq ans après la mort de Claude Erignac, il est temps d'inaugurer ensemble le début de la suite. Il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse", a déclaré le ministre de l'Intérieur.

L'île méditerranéenne connaît des rapports compliqués avec les gouvernements français et compte depuis des décennies des mouvements nationalistes réclamant davantage d'autonomie et pour certains l'indépendance, ainsi que des groupes clandestins. Les nationalistes sont à la tête des instances de l'île depuis 2015.

Le gouvernement "tend la main aux innombrables Corses de bonne volonté, épris de paix et de fraternité" pour "tracer ensemble" une "route institutionnelle, économique, culturelle" et "pour la cause de la paix", a-t-il ajouté.