L'ETF plaide pour des conditions de travail "meilleures et durables" dans la logistique

La fédération syndicale européenne du secteur du transport et de la logistique ETF mène jusqu'à samedi diverses actions au sein de l'UE pour appeler à des conditions de travail "meilleures et plus durables" dans le secteur de la logistique. Parmi ces actions, le syndicat socialiste UBT-FGTB distribuera des tracts autour de ces revendications dans plus de 70 entreprises de logistique et transmettra ses demandes aux employeurs concernés.