L'ex-fugitif Thierry Ascione distille sa vie "en cavale"

Benoit PEYRUCQ

"J'ai eu une vie un peu plus différente que la majorité des gens" (sic), a reconnu mercredi devant la cour d'assises de Paris l'ex-fugitif Thierry Ascione, jugé pour complicité d'assassinat et escroquerie pour des faits commis au Guatemala il y a plus de 30 ans.

La "vie un peu différente" de Thierry Ascione s'est traduite par une cavale de 20 ans en Amérique latine puis en Asie du sud-est, jusqu'à son interpellation rocambolesque à la suite d'une avarie de son voilier, pris dans un typhon au large de l'Indonésie en octobre 2021.