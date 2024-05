LGBTphobie: forte hausse des cas en 2023, climat très "préoccupant" selon les associations

L'an passé, 2.870 crimes ou délits (agressions, menaces, harcèlement...) contre les lesbiennes, gay, bi et trans ont été recensés, un bond de 19% par rapport à 2022, année déjà marquée par une hausse de 13%, selon une étude du service statistique du ministère de l'Intérieur publiée jeudi, à la veille de la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie.

Guet-apens, attaques en ligne, montée de la transphobie: la hausse de 13% des infractions anti-LGBT+ enregistrées par la police et la gendarmerie en 2023 confirme, aux yeux des associations, un climat "extrêmement préoccupant" en France.

"On risque de se retrouver dans une situation de violences comme celle de 2012-2013" si "le gouvernement ne réagit pas", a-t-elle alerté, en faisant référence à la période très tendue ayant entouré l'adoption du "mariage pour tous".

"On a l'impression que les braises de la LGBTIphobie sont allumées et que le feu est prêt à prendre. 2024 est une année qui nous préoccupe particulièrement", soulignait déjà mercredi la présidente de SOS Homophobie, Julia Torlet, en présentant le bilan annuel de l'ONG.

Depuis 2016, les atteintes anti-LGBT+ ont fortement augmenté: +17% en moyenne par an pour les crimes et délits et +10% pour les contraventions, selon les statistiques du ministère.

- Discours haineux -

Mais ces chiffres ne reflètent qu'une partie de la réalité. En effet, si l'étude du ministère fait état d'une "libération de la parole et (de) l'amélioration des conditions d'accueil" des victimes par la police et la gendarmerie, elle précise que seules 20% des victimes LGBT+ portent plainte en cas de menaces ou violences, et 5% en cas d'injure (enquête réalisée sur 2012-2018).