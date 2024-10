LGV du Sud-Ouest: manifestation d'opposants en Gironde pour "amplifier" la lutte

Partager:

Rejoints par le mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre, des opposants à la future ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) du Sud-Ouest, qui doit rapprocher Toulouse de Paris en 2032, ont tenté "d'amplifier" leur mouvement samedi en Gironde, sous la surveillance des autorités. Selon la gendarmerie, 800 à 1.000 personnes, dont une "forte proportion" de militants "encagoulés", se sont réunies dans un campement à Lerm-et-Musset, un village à 75 km au sud de Bordeaux.

Aux confins de la forêt landaise, la manifestation (non déclarée) a pris la forme de jeux — "Giga Kapla", "Mille Bornes" ou "Dixit naturaliste" — contre la liaison à venir entre Bordeaux, Toulouse et Dax (Landes). Un "grand projet inutile" d'une quinzaine de milliards d'euros, hors inflation récente et à venir, dénoncent les organisateurs. Une tour en bois, censée servir de "vigie" pour la suite, a notamment été érigée dans la vallée du Ciron, un affluent de la Garonne, et sa hêtraie ancestrale, site classé Natura 2000 et menacé par la LGV selon les opposants. Les autorités avaient prévu cette semaine 3.000 à 5.000 manifestants, dont "plusieurs centaines d'individus très violents". Les gendarmes ont recensé une vingtaine de "fichés S" et des personnes déjà contrôlées lors de manifestations contre l'A69 en Occitanie.

Un hélicoptère surveillant la zone durant la nuit de vendredi à samedi a été visé par des tirs de mortiers d'artifice qui ne l'ont pas touché. Un court échange de projectiles a eu lieu samedi quand des manifestants ont dégradé une voiture des forces de l'ordre enlisée, sans faire de blessés. - "Sortir des radars" - La LGV est largement soutenue par les collectivités en Occitanie, mais, en Nouvelle-Aquitaine, l'opposition au projet — né dans les années 1990 et relancé depuis 2020 — est ancienne, mêlant élus et parlementaires locaux, habitants, sylviculteurs et viticulteurs. Des collectifs locaux ont fait appel aux Soulèvements de la Terre, connus notamment pour leur opposition aux "bassines" du Poitou, pour "sortir des radars au niveau national".