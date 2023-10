L'histoire méconnue du trésor de Notre-Dame, témoin de l'histoire de France

D'emblée, une question se pose. Comment parler d'un trésor qui a été en grande partie détruit lors de la Révolution de 1789 ? À travers des gravures, des tableaux et des manuscrits, dit la co-commissaire, qui explique que les premiers témoignages concernant ce trésor remontent au VIe siècle.

"On a fait un vrai travail de recherche pour tenter d'étudier ce trésor dont l'histoire reste méconnue", souligne auprès de l'AFP Anne Dion-Tenenbaum, l'une des commissaires de l'exposition.

"On est face à un trésor qui, en plus d'avoir traversé l'histoire, en a été le témoin", insiste Mme Dion-Tenenbaum.

Les reliquaires et l'orfèvrerie liturgique ont été entièrement détruits à la Révolution. Seuls les manuscrits ont été épargnés, avant d'être disséminés un peu partout sur le territoire.

"On a retrouvé des inventaires qui permettent de mieux connaître et d'imaginer la richesse du trésor", souligne-t-elle.

C'est avec Napoléon Ier, sacré en 1804 à Notre-Dame, que ce trésor va se reconstituer et s'enrichir. Viendront aussi des dons des souverains Charles X (1824-1830) ou encore Louis-Philippe (1830-1848). Bien que sacré à Reims, le premier octroie en 1825 une somme destinée à confectionner un ornement liturgique pour Notre-Dame.

À partir de 1845, c'est au tour d'Eugène Viollet-le-Duc de prendre soin de ce trésor et d'assurer sa postérité. Alors chargé de la restauration de la cathédrale et de la reconstruction de la sacristie, qui accueille le trésor, il propose de créer un nouveau mobilier liturgique et des reliquaires en harmonie avec l'architecture gothique.