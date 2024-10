Liban: près de 50 Français vulnérables évacués en France

"Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en lien avec le ministère des Armées, a permis ce jour à près de 50 de nos compatriotes en situation de vulnérabilité de regagner la France, en utilisant le retour du vol d’aide humanitaire d’urgence arrivé au Liban ce jour", a indiqué le Quai d'Orsay dans un communiqué.

La France avait réservé la semaine passée sur des vols commerciaux quelques centaines de places pour ses ressortissants malades et pour des personnes âgées ou isolées. On estime à 24.000 dans le pays le nombre de détenteurs de passeports français, principalement des binationaux.

Ces sources confirmaient des informations révélées plus tôt en ligne par l'hebdomadaire français Journal du Dimanche.

Trois sources proches du dossier avaient confirmé plus tôt dans la journée le rapatriement d'une cinquantaine de volontaires au départ, pour l'essentiel des personnes vulnérables qui ne parvenaient pas à trouver de billet d'avion pour quitter le pays.

La France a également envoyé lundi un navire porte-hélicoptères amphibie en Méditerranée orientale, au cas où elle déciderait d'une évacuation plus large.

L'avion militaire qui a transporté la cinquantaine de Français, un A400M français, avait acheminé à Beyrouth, avec un avion du ministère qatarien de la Défense, plus de 27 tonnes de médicaments, de matériel médical d’urgence, et d’autres biens de première nécessité (couvertures, kits d’hygiène), selon un autre communiqué du Quai d'Orsay.

Fin septembre, Paris avait déjà fourni près de 12 tonnes d’aide humanitaire au Liban, précise de texte.

- 'Provocation' de Netanyahu -

Depuis octobre 2023, plus de 2.000 personnes ont été tuées au Liban, dont plus de 1.110 depuis le 23 septembre, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels. Plus d'un million de personnes ont été déplacées.