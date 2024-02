L'Immense Festival propose un mois d'événements liés au sans-abrisme en mars

La première édition de l'Immense Festival, dédié à la problématique du sans-abrisme et du mal-logement en Région bruxelloise, se tiendra du 1er au 31 mars, ont annoncé mercredi les organisateurs de l'événement. Au total, plus de 80 événements socioculturels se dérouleront en une quarantaine de lieux et espaces publics bruxellois.

"Initié par le Syndicat des immenses, ce festival, à but non lucratif, est le fruit d'une vision inclusive et participative, réunissant les voix et les aspirations des 'immenses' - acronyme d''Individus dans une Merde Matérielle Énorme mais Non Sans Exigences' - qui, malgré des situations de non-logement ou de mal-logement, s'unissent pour faire savoir que la fin du 'sans-chez-soirisme' est possible, souhaitable et rentable", expliquent les organisateurs.

Des films, expositions, performances, rencontres, ateliers, lectures, témoignages, débats, animations, jeux, spectacles, concerts et interventions dans l'espace public seront organisés dans différents lieux de la capitale. Ces événements, gratuits pour la plupart, sont proposés par des collectifs, des militants, des artistes, des associations, des citoyens engagés et, bien sûr et surtout, des "immenses", soit des personnes en non-logement ou en mal-logement, d'ici ou d'ailleurs.