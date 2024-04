L'inclusion des personnes handicapées dans le monde professionnel est "insuffisante"

Pour les personnes en situation de handicap, l'accès au marché du travail reste un défi de taille. "Leur taux d'emploi est de 41,1%, un chiffre bien en deçà de certains pays européens", a pointé la fondation dans un communiqué.

Selon les données récoltées, "75% des personnes en situation de handicap estiment impératif de mieux informer et sensibiliser les employeurs quant à leurs besoins spécifiques". Nombreuses sont celles qui font encore face à des préjugés, discriminations, à un manque de soutien et d'accompagnement ou à des tâches et postes de travail non adaptés, a détaillé la fondation. Bon nombre d'entre elles considèrent pourtant l'activité professionnelle comme un facteur d'épanouissement.