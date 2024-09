L'Iran convoque les diplomates de quatre pays européens après les nouvelles sanctions

L'Iran a convoqué jeudi les missions diplomatiques de la France, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l'Allemagne suite aux sanctions annoncées par les Occidentaux en réponse à des livraisons présumées de missiles balistiques à la Russie utilisés contre l'Ukraine.

L'Iran avait déjà menacé de prendre des "mesures" en réponse aux sanctions occidentales et démenti à nouveau les accusations sur des livraisons de missiles à la Russie.

Les quatre diplomates ont été "convoqués au ministère des Affaires étrangères suite à des sanctions et aux propos non constructifs des parties européennes", a annoncé jeudi l'agence de presse officielle Irna.

La convocation des diplomates européens intervient au lendemain de l'annonce de nouvelles sanctions par le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l'Allemagne et la France contre l'Iran, en représailles à des livraisons de missiles présumées à la Russie.

"La persistance dans ces positions et actions est considérée comme la prolongation d'une politique occidentale hostile envers le peuple iranien", a ajouté la même source.

En convoquant jeudi les diplomates européens, le ministère iranien des Affaires étrangères a "fermement condamné" les "récentes déclarations et actions destructrices" de l'Europe, selon Irna.

La compagnie aérienne iranienne Iran Air, accusée d'avoir effectué de telles livraisons, ne pourra plus opérer sur les territoires de ces pays.

Londres avait convoqué la veille le chargé d'affaires iranien.

De leur côté, les Etats-Unis, ennemi juré de l'Iran, ont annoncé avoir pris, avec des pays alliés, des sanctions à l'encontre de six entreprises iraniennes de drones et missiles balistiques, fournisseurs de la Russie dans le cadre d'un contrat signé fin 2023, ainsi que de 10 de leurs responsables et employés.