L'Ocean Viking porte secours à 110 migrants au large de la Libye

L'Ocean Viking, navire-ambulance affrété par SOS Méditerranée, a secouru dans la nuit de lundi à mardi 110 personnes, dont plus de trente mineurs non accompagnés, qui étaient dans un "canot pneumatique surchargé" au large de la Libye, a indiqué l'ONG dans un communiqué.

"L'embarcation en détresse a d'abord été signalée via Alarm Phone (un numéro utilisé par les migrants rencontrant des difficultés lors de leur traversée de la Méditerranée). L'équipage de l'Ocean Viking a ensuite réussi à repérer dans l'obscurité le canot pneumatique surchargé, dont l'arrière était fragilisé, avec les 110 personnes terrifiées à son bord", précise SOS Méditerranée.

Parmi les personnes secourues lors de cette opération "compliquée" figurent 11 femmes dont deux enceintes, un bébé âgé d'un an et plus de trente mineurs non accompagnés, selon l'ONG basée à Marseille (sud de la France), qui ajoute que "ces personnes sont pour la plupart originaires d'Ethiopie et d'Erythrée."