Loi immigration: Darmanin envoie une nouvelle série de signaux à droite

Gérald Darmanin a adressé dimanche un nouveau clin d'oeil aux droites en étant le premier poids lourd de la majorité à accorder un entretien au JDD où il assure "n'avoir aucune question taboue" avant l'examen de son projet de loi immigration pour lequel le soutien très hypothétique des LR est crucial.

Avant l'examen de ce texte controversé qui débutera le 6 novembre au Sénat, le ministre de l'Intérieur, ex-LR ayant rejoint Emmanuel Macron dès 2017, n'en finit plus de tendre la main à son ancien camp pour faire adopter son projet de loi qu'il présente comme le "texte le plus ferme avec les mesures les plus dures depuis ces trente dernières années".