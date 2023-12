Loi immigration: des milliers de manifestants "en résistance"

Ces militants associatifs, syndicaux, travailleurs sans-papiers et autres responsables politiques de gauche radicale ont commencé à défiler à 17H00 dans une ambiance festive vers la place de la Nation, après que la préfecture de police (PP) a interdit le parcours initialement déposé entre la place de l'Opéra et celle de la Concorde, qui se trouve à proximité de l'Assemblée nationale. C'est là que s'est réunie à la même heure la commission mixte paritaire (CMP) rassemblant sénateurs et députés chargés de trouver un accord sur le projet de loi promis depuis un an et demi par le gouvernement.

"Notre pays n'est pas, en ce moment, en train de se réunir à l'Assemblée nationale. Il est ici comme dans une soixantaine de villes pour manifester" contre un projet de loi "raciste", a dénoncé Denis Godard, un représentant de la Marche des Solidarités, promettant d'entrer "en résistance" si le texte était finalement adopté.

"Je suis là parce que les dispositions de ce projet de loi sont des mesures injustes", a abondé dans le cortège Françoise, une institutrice à la retraite de 71 ans, qui a refusé d'indiquer son patronyme. "Les travailleurs sans-papiers doivent être régularisés", a-t-elle estimé, parce qu'"ils paient des impôts".