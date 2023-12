Loi immigration: premier feu vert à l'Assemblée sur un texte remanié

Premier feu vert à l'Assemblée: les députés de la commission des Lois ont voté dans la nuit de vendredi à samedi une version remaniée du projet de loi immigration, qui revient sur les mesures les plus dures du Sénat, mais avec laquelle le camp présidentiel espère encore décrocher des voix de droite.

Après une semaine d'examen, le texte, qui arrivera dans l'hémicycle à partir du 11 décembre, a été adopté peu après 02H00 du matin grâce aux voix du camp présidentiel et de députés Liot, et malgré l'opposition de la gauche et du RN.

Les deux LR présents se sont divisés. Mansour Kamardine (Mayotte), qui a notamment fait adopter en fin de séance un amendement pour durcir le regroupement familial sur son territoire, a soutenu le projet de loi contrairement à Annie Genevard (Doubs), qui a voté contre.

"Le compte n'y est pas pour nous", a-t-elle réagi auprès de l'AFP, estimant que le texte s'était "beaucoup trop éloigné dans ses fondamentaux de la version du Sénat".