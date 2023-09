Londres, Paris et Berlin s'entendent sur le maintien de sanctions contre l'Iran

Londres, Paris et Berlin vont maintenir des sanctions existantes contre l'Iran au-delà de la date limite fixée au 18 octobre dans l'accord nucléaire de 2015, a annoncé jeudi le ministère britannique des Affaires étrangères, soulignant leur engagement à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire.

"Le Royaume-Uni s'est engagé aujourd'hui à transposer dans la loi britannique les sanctions des Nations unies contre l'Iran qui doivent être levées en octobre", a expliqué le ministère dans un communiqué.

Sous le JCPOA, l'acronyme en anglais de l'accord nucléaire de 2015, "une série de sanctions des Nations unies, de l'Union européenne et du Royaume-Uni devaient être levées le 18 octobre", explique le Foreign Office. "Ces sanctions visent notamment les personnes et les entités impliquées dans les programmes iraniens de missiles, d'armes nucléaires et d'autres armes", a-t-il poursuivi.