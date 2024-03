L'Opération Arc-en-Ciel fête ses 70 ans cette année

La 70e édition de l'Opération Arc-en-Ciel se déroulera les 16 et 17 mars prochains. Comme chaque année, l'ASBL Arc-en-Ciel va récolter des denrées non périssables et ambitionne de permettre à 18.000 enfants et jeunes défavorisés de profiter de vacances et de loisirs, fait-elle savoir lundi dans un communiqué.