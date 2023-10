L'Opération Thermos reprend les distributions de repas chauds dans le métro bruxellois

L'association "Opération Thermos" reprendra ses distributions de repas chauds dès ce mercredi 1er novembre et jusqu'au 30 avril, tous les soirs dès 19h30, à la station métro Botanique à Bruxelles, a annoncé mardi l'association dans un communiqué. La présidente de l'ASBL, Céline Vivier, s'attend à une augmentation "drastique" de la demande et appelle les pouvoirs publics à agir.

Des repas chauds et complets (entrée, plat, café ou chocolat chaud et dessert) seront distribués chaque soir, pendant tout l'hiver, aux personnes dans la précarité ou le besoin à la station de métro Botanique. "Plus de 45 équipes se relaieront tous les soirs afin d'assurer cette présence quotidienne", a souligné l'association.

L'an dernier, "nous avons fait face à une double difficulté avec, d'un côté, l'augmentation constante du nombre de bénéficiaires (jusqu'à 200 par soir durant la plus grande partie de la saison). De l'autre, nos coûts ont explosé à cause de l'inflation, faisant gonfler les prix des matières premières, de la production des repas et tous les frais de l'association", a ajouté Céline Vivier.