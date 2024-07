L'ouragan Béryl et ses vents "dévastateurs" touchent le sud des Antilles

Béryl est le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique. Un phénomène climatique de cette échelle est extrêmement rare si tôt dans la saison des ouragans - qui s'étend de début juin à fin novembre aux États-Unis.

"Seuls cinq ouragans majeurs (de force 3 ou plus) ont été enregistrés dans l'Atlantique avant la première semaine de juillet. Si Béryl devient effectivement un ouragan majeur, ce sera le sixième, et le plus précoce de ceux jamais enregistrés aussi à l'est", explique sur X l'expert en ouragans Michael Lowry.

Avant de toucher la Grenade, des vents violents avaient traversé la Barbade, où les stations-service ont été prises d'assaut par les automobilistes faisant des réserves d'essence. Les supermarchés étaient bondés de clients faisant des provisions de produits de première nécessité.