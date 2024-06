A Lure en Haute-Saône, le vote Rassemblement national sur fond de désarroi

Dans son bureau de bon matin, le maire PS de cette ville de l'est de la France, Eric Houlley, a l'air tendu d'un homme qui part à la bataille plus tôt que prévu. Le sexagénaire a remporté trois fois les élections municipales pour la gauche, mais les résultats des autres scrutins sont aux antipodes.

C'est une petite bourgade tranquille de 8.000 âmes, où l'insécurité est vécue de loin. Mais à Lure, en Haute-Saône, le sentiment de déclassement prospère, et avec lui le vote Rassemblement national, à l'heure d'élections législatives qui pourraient être serrées.

Au second tour de la présidentielle, Marine Le Pen a obtenu quasiment 57% des voix dans ce département rural. Les législatives de 2022 ont vu l'arrivée dans la 2e circonscription du député RN Emeric Salmon, vainqueur avec plus de 54% des voix face à un sortant macroniste. Et lors des européennes, Lure a voté à presque 42% pour le RN, au-dessus de la moyenne nationale.

Alors, le premier édile a décidé d'être candidat à la députation sous la bannière Nouveau Front populaire. "Le RN a le vent en poupe, il a des atouts, mais je pense qu'une offre politique crédible et solide peut contrarier ses succès récents", dit-il.

Parmi les moteurs du vote RN, M. Houlley avance "le sentiment d'abandon que peuvent ressentir les habitants. Prenons l'exemple de la santé: même si le déficit d'offre de santé est un problème quasiment global, il est particulièrement prégnant dans les territoires ruraux".