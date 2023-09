Lutte contre la pollution plastique: une première version du futur traité publiée (PNUE)

La présidence du Comité international de négociations (INC) a mis en ligne un "projet initial de texte de l'instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique", nom officiel du futur traité, a annoncé le Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE), qui fournit le cadre des négociations.

Mais il pourrait être vivement contesté par les principaux pays producteurs, comme les Etats-Unis ou les pays du Golfe, qui préfèrent promouvoir des objectifs de réutilisation et de recyclage afin de diminuer les rejets dans l'environnement.

Celles-ci doivent reprendre du 13 au 19 novembre à Nairobi, au siège du PNUE, sur la base de ce document de 31 pages rédigé par la présidence et le secrétariat de l'INC, conformément au mandat reçu en juin à Paris lors du précédent sommet.

Des déchets de toutes tailles se retrouvent de nos jours au fond des océans, dans l'estomac des oiseaux et au sommet des montagnes tandis que des microplastiques ont été détectés dans le sang, le lait maternel ou le placenta.

Et la situation devrait s'aggraver: la production annuelle a plus que doublé en 20 ans pour atteindre 460 millions de tonnes. Elle pourrait tripler d'ici à 2060 si rien n'est fait. Or, seulement 9% est recyclé.

"La première version constitue une base solide pour le reste des négociations, mais il comporte à la fois des options fortes et des options faibles. Il est temps que les pays choisissent l'ambition plutôt que l'échec !", a mis en garde Eirik Lindebjerg, responsable du dossier plastique pour WWF International, dans un message sur X (ex-Twitter).