Lycée musulman Averroès: nouveau référé contre l'arrêt des subventions

Le lycée musulman Averroès a de nouveau saisi mardi le tribunal administratif de Lille contre la rupture du contrat avec l'Etat et l'arrêt des subventions, soulignant que cette décision avait des conséquences "disproportionnées" par rapport aux griefs qui lui étaient faits.

L'établissement, ouvert depuis 20 ans et régulièrement classé parmi les meilleurs de la région, se retrouve en sursis.

Il a du doubler les frais de scolarité pour les 450 lycéens, et les augmenter de 40% pour les 350 collégiens qui n'étaient pas sous contrat, souligne son avocat Me Sefen Guez Guez dans la requête en référé dont l'AFP a obtenu une copie. Ces frais peuvent désormais atteindre 3.000 euros par an.

Conséquence: l'établissement s'attend à perdre la moitié de ses élèves au lycée, et 20% au collège.