Macron: consultations à l'Elysée, urgence pour Matignon

La haute-fonctionnaire de 37 ans, inconnue avant sa désignation surprise par la coalition de gauche le 23 juillet, sera entourée par les chefs des partis et des groupes parlementaires insoumis, socialistes, écologistes et communistes vendredi à 10H30 à l’Élysée, où la discussion avec Emmanuel Macron s'annonce serrée.

"On ne va pas là-bas pour négocier avec lui. On va lui dire qu'il n'y a pas d'alternative à la nomination de Lucie Castets", a déclaré jeudi le coordonnateur de La France insoumise, Manuel Bompard.

Toujours hors de question pour Emmanuel Macron, pour qui "personne n'a gagné" le 7 juillet, le NFP, bien qu'arrivé en tête en nombre de sièges, n'ayant "pas de majorité, quelle qu'elle soit".

M. Macron a d'abord invoqué une "trêve politique" pendant les Jeux olympiques et renvoyé la nomination du Premier ministre à l'issue de discussions entre les partis et les groupes parlementaires, chargés de trouver la "majorité la plus large et la plus stable".