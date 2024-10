Macron et Scholz, les retrouvailles de deux dirigeants affaiblis face aux défis européens

Le président français se rend en Allemagne pour le Berlin Global Dialogue, et ira voir à cette occasion le chancelier allemand. Un tête-à-tête sans conférence de presse ni déclaration, à l'image du précédent rendez-vous côté français, début septembre aux Rencontres d'Evian.

Deux entretiens rapprochés, mais presque en catimini. Ce sont un Emmanuel Macron et un Olaf Scholz affaiblis qui se rencontrent mercredi à Berlin, confrontés chez eux à des crises politiques dont la conjonction risque de peser à un moment-clé pour l'Europe.

C'est un peu les retrouvailles des "canards boiteux". Chacun à sa manière, les deux hommes correspondent à cette image venue de la politique américaine d'un dirigeant qui, en fin de course, voit sa capacité d'action diminuée.

"Pour une fois, France et Allemagne sont alignées, pas forcément pour des bonnes raisons: les deux situations politiques intérieures font que les deux dirigeants sont affaiblis", constate Paul Maurice, expert des relations franco-allemandes à l'Institut français des relations internationales. "Ils sont en difficulté pour prendre des initiatives et aller de l'avant."

Olaf Scholz voit lui la fragile coalition de ses sociaux-démocrates avec les Verts et les libéraux-démocrates se déliter sous la menace grandissante d'une extrême droite qui engrange les gains électoraux. A tel point que tous les camps semblent entrer en campagne pour des législatives prévues dans un an, si le gouvernement tient jusque-là.

- Relations au quotidien -

"Le moteur franco-allemand c'est le cœur battant de l'Europe, il ne se réduit pas à la relation entre le président et le chancelier, qui par ailleurs est bonne et constructive", relativise-t-on de source diplomatique française. "C'est aussi et surtout des relations au quotidien entre les gouvernements, qui travaillent dans une grande proximité."

De fait, tout un réseau d'experts est à pied d'oeuvre pour continuer de tisser des perspectives communes.

A cet égard, la reconduction comme ministre français des Armées de Sébastien Lecornu, rare rescapé post-dissolution, est vue comme un gage de continuité important. Face à la guerre en Ukraine et à la nécessité de renforcer l'industrie de défense, il est réputé former un duo efficace avec son homologue allemand Boris Pistorius, plus populaire que son chancelier.