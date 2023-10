Macron reçoit le président de Mongolie, l'exploitation d'une grosse mine d'uranium à la clé

Tapis rouge, garde républicaine, avant un banquet à l'Elysée: c'est avec le faste d'une visite d'Etat qu'a été accueilli à Paris le chef de l'Etat mongol, à la tête d'un vaste pays enclavé entre la Chine et la Russie.

En mai à Oulan-Bator, lors d'un entretien dans la yourte présidentielle, Emmanuel Macron avait défendu la cause du groupe nucléaire français Orano, déjà présent dans le pays et candidat à l'extraction de ce qui peut potentiellement être l'une des mines d'uranium les plus importantes au monde.

Malgré "le retour des crises" géopolitiques dans le monde, "nous sommes parvenus à construire tout au long de l'année un partenariat privilégié", "fondé sur le renforcement de la souveraineté et un même attachement aux valeurs universelles et à la démocratie", s'est félicité jeudi le président français.

"Cette nouvelle étape" va "se concrétiser par des projets qui visent à exploiter ensemble les ressources identifiées sur le territoire mongol, en particulier les métaux critiques au coeur de la transition énergétique", a-t-il ajouté, promettant le "strict respect des meilleurs standards environnementaux et sociaux".