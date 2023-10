Macron: "Tous les États européens sont vulnérables" face au "terrorisme islamiste"

"Tous les États européens sont vulnérables" face au retour du "terrorisme islamiste", a déclaré mardi Emmanuel Macron au lendemain d'un attentat qui a fait deux morts à Bruxelles et quelques jours après celui d'Arras, en France, pour lequel le président ne voit pas "de défaillance" des services de sécurité français.

"Tous les États européens sont vulnérables. Et il y a un retour en effet de ce terrorisme islamiste, et nous avons tous une vulnérabilité. C'est celle qui va avec des démocraties, des États de droit où vous avez des individus qui à un moment peuvent décider de commettre le pire", a répondu M. Macron lors d'une conférence de presse à Tirana. Le chef de l'État a ajouté, s'agissant de l'attentat d'Arras (nord de la France), qu'il n'avait "pas vu de défaillance" des services et du ministère de l'Intérieur français.